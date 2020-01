Jechali chociaż jeden nie miał prawa jazdy, a drugi miał zakaz prowadzenia pojazdów i do tego prawdopodobnie byli pod wpływem narkotyków

Policjanci z wałbrzyskiej drogówki zainteresowali się kierowcą volkswagena passata, który na widok policyjnego patrolu zaczął na ul. Sikorskiego wykonywać dziwne manewry. Postanowili go zatrzymać. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe. Zauważyli, że jeszcze w czasie jazdy prowadzący auto zamienił się miejscami z pasażerem z przedniego siedzenia.

– Po sprawdzeniu w policyjnych bazach okazało się, że i kierujący samochodem 21-latek, jak i 19-letni pasażer, z którym się przesiadł nie posiadają uprawnień do kierowania. Starszy z nich ma aktywny sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów, natomiast młodszy nigdy nie posiadał prawa jazdy. Samochód, którym jechali młodzi ludzie nie miał aktualnych badań technicznych oraz obowiązkowego ubezpieczenia – informują w wałbrzyskiej policji.

Funkcjonariusze podczas kontroli zauważyli też, że obaj mężczyźni dziwnie się zachowują. Podczas rozpytywania przyznali, że zażywali narkotyki.

W szpitalu pobrano im krew do badań na zawartość środków odurzając. Z chwilą uzyskania wyników obaj mężczyźni muszą się liczyć ze wszczęciem postępowania za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności. 21-latek musi liczyć się również z odpowiedzialności karną za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. W tym przypadku kara wynosi nawet 5 lat pozbawienia wolności.