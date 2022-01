Jedlina - Zdrój montuje lodowisko, które będzie czynne nawet przy 15 st. C! Otwarcie w styczniu i mała rewia na lodzie!

W lodowisko zainwestowała Jedlina - Zdrój. Przeznaczyła na ten cel 700 000 zł. Poza ślizgawką za tę kwotę zorganizuje także wypożyczalnię łyżew. Lodowisko o wymiarach 14 m. x 36 m. ma być uroczyście otwarte 28 stycznia br. Zaplanowano na ten dzień małą rewię na lodzie. Jeszcze tego samego dnia, będzie można się poślizgać między godz. 19.00 i 21.00. Korzystać ze ślizgawki w Jedlinie - Zdroju będą mogli zarówno mieszkańcy, jak i turyści.

Powstaje na terenie Kompleksu Active Jedlina, gdzie latem jest m.in. bosko do gry w bulle. Za bilet wstępu będzie trzeba zapłacić 15 zł (ulgowe 10 zł). Lodowisko ma być czynne do końca lutego, a później w grudniu. Choć zastosowana technologia pozwoliłaby działać mu także do w marcu, bo można się to ślizgać nawet przy dodatnich temperaturach (do 15 st. C).