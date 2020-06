Jedlina-Zdrój: Od piątku rusza Park Aktywności „Czarodziejska Góra"

To znakomita informacja dla lubiących aktywność fizyczną - od piątku 19 czerwca wznawia działalność Park Aktywności „Czarodziejska Góra" w Jedlinie-Zdroju.

Kończy się zatem przerwa spowodowana pandemią koronawirusa, ale w parku trzeba będzie oczywiście przestrzegać obowiązujących reguł sanitarnych, zachować dwumetrowy odstęp czy zakładać maseczki zakrywające nos i usta.

Jeśli jednak pogoda na to pozwoli (nie będzie deszczu czy silnego wiatru) to można będzie już wybrać się do Parku Aktywności przy ul. Poznańskiej. Będzie on czynny w godz. 10 - 17

Na aktywnych czeka tor saneczkowy, a także pięć tras parku linowego

:

Trasa maluch, przeznaczona dla dzieci od 3 do 8 lat. Na długości 110 metrów rozmieszczonych jest16 fascynujących, kolorowych przeszkód. To niezwykle emocjonująca i całkowicie bezpieczna zabawa – asekurację zapewniają atestowane siatki asekuracyjne.

Trasa junior - ekscytujący tor przeszkód dla odważnych maluchów. Z każdym następnym krokiem poczują się jak prawdziwi zdobywcy. Długo niezapomniane przeżycia gwarantowane!

Trasa standard - spróbuj sił na standardowej trasie i przekonaj się o swoich możliwościach sprawności fizycznej. Trasa jest niezmiernie zróżnicowana, dlatego pasjonaci wspinaczki znajdą tutaj zarówno elementy do balansowania, przejeżdżania, wspinania się oraz do przeskoków.

Trasa extremum - jest to trasa dla lubiących wyzwania i dreszczyk emocji. W miarę wzrostu wysokości, na której się poruszasz nad ziemią, rośnie adrenalina i poczucie własnej wartości. Kończąc trasę możesz śmiało zaliczyć się do grona twardzieli!

Trasa tyrolska, przeznaczona dla nieustraszonych wielbicieli naprawdę mocnych wrażeń, bez lęku wysokości, pragnących poczuć się jak Tarzan. Prawdziwa „jazda bez trzymanki”, choć pod czujnym okiem instruktora.

Zapraszamy!

Kontakt:

Park Aktywności, tel. 606 786 569 (w godzinach otwarcia parku)

Centrum Kultury, tel. 74 845 52 49 (w godzinach 7.30-15.30)