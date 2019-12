Jedlina-Zdrój rozblysnęła świątecznymi iluminacjami

W Jedlinie-Zdroju można już podziwiać piękne, kolorowe iluminacje świąteczne. Za ich sprawą miasto stało się jeszcze ładniejsze i atrakcyjniejsze.

W Kościele przy ulicy Jana Pawła II zorganizowano niecodzienny spektakl świetlny, który będzie można podziwiać do 2 stycznia od godziny 16.00 do godziny 21.00. Ale to nie wszystko. Ciekawych iluminacji świątecznych jest w Jedlinie-Zdroju więcej. Można je spotkać między innymi na Placu Zdrojowym, w Parku Zdrojowym, na Placu Zwycięstwa i ulicy Piastowskiej, gdzie przy rozświetlonej choince zlokalizowana jest Szopka. Warto też odwiedzić wieczorem ulicę Warszawską, gdzie można podziwiać imponujące dekoracje świąteczne.