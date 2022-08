Jedlina-Zdrój stawia na rekreację i turystykę. Zapowiadają kolejne atrakcje - park wodny i specjalny tor saneczkowy!

Jedlina-Zdrój, niewielkie podwałbrzyskie uzdrowisko, mocno stawia na rekreację i turystykę. Pięknie położona miejscowość warunki do tego ma znakomite. Już zresztą od pewnego czasu to wykorzystuje. Atrakcji przygotowanych dla gości, jest tu sporo. Park Aktywności ze stokiem narciarskim, torem saneczkowym, parkami linowymi, restauracją. Jest też kompleks Active Jedlina z boiskami, miejscami do jazdy na rolkach i rowerach, zalewem. Są w Jedlinie m.in. trasy rowerowe, skatepark, pumptrack, wypożyczalnia rowerów (w tym elektrycznych), place zabaw i do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Niedawno wybudowano piękną, multimedialną fontannę. Wyliczać można długo.

– Żeby żyć z turystyki trzeba wykorzystywać różne rzeczy. Kilkudziesięciu kuracjuszy przebywających w obiektach sanatoryjnych w naszym mieście nie jest motorem napędowym – wyjaśnia Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.

Dodaje, że w celach rekreacyjnych przyjeżdżają do nich mieszkańcy okoliczny miejscowości, w tym Wałbrzycha.

Mają zatem plany budowy kolejnych obiektów. Pozyskali na ten cel pieniądze z rządowych grantów.