Jedlina-Zdrój: Trwają prace w budynku przy ul. Piastowskiej

Trwa przebudowa Centrum Socjalnego przy ulicy Piastowskiej w Jedlinie-Zdroju. Przedsięwzięcie dofinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma zakończyć się we wrześniu tego roku. W gruntownie remontowanym budynku między innymi zamontowano już windę zewnętrzną. Powstana tam m.in. pomieszczenia biurowo-gabinetowe, doradczo-terapeutyczne, pomieszczenia do zajęć grupowych, pomieszczenia sanitarne, sale wykładowo-szkoleniowe, kuchnia, jadalnia, pomieszczenia do zajęć sportowo-rekreacyjnych i zajęć rehabilitacyjno-ruchowych, a także sala wypoczynkowa i pomieszczenia magazynowe.

