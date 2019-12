Jedlina-Zdrój: Udawał, że jest dzieckiem - dostał nagie zdjęcia

Zbigniew Stonoga na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych opublikował nagie zdjęcia księdza. Przedsiębiorca, działacz społeczny, określany przez niektórych jako skandalista poinformował, że korespondował z księdzem Pawłem M. z Jedliny-Zdroju podając się za jego ucznia - 11-letnie dziecko. Dostał takie fotografie.

Zwrócił się zatem do kurii, że jeśli nie zareaguje ona do godz. 17, w poniedziałek 23 grudnia i nie usunie księdza z parafii to opublikuje wspomniane zdjęcia.

Jak zapowiedział tak zrobił.

Kuria wydała oświadczenie.

Okazuje się, że Paweł M. nie jest już księdzem. Powodem jest jego wcześniejsze postępowanie. Miał bowiem rok temu rozsyłać erotyczne sms-y do uczniów. Pracował wtedy w parafii pw. św. Józefa Robotnika w Wałbrzychu i uczył religii w ZS nr 5.

Oświadczenie Świdnickiej Kurii Biskupiej ws. duchownego diecezji świdnickiej

Świdnicka Kuria Biskupia oświadcza, że w listopadzie ubiegłego roku rozpoczęło się postępowanie kanoniczne wobec ks. Pawła M., wobec którego w 2018 roku pojawiły się zarzuty dotyczące czynów przeciwko VI przykazaniu Dekalogu. Duchowny natychmiast został odsunięty od posługi duszpasterskiej i katechetycznej. Swoje postępowanie rozpoczęła również Prokuratura. Po tym, gdy kilka tygodni temu pojawiły się informacje wskazujące na nowe niemoralne czyny duchownego, został on niezwłocznie wezwany do Kurii. Została podjęta decyzja o nałożeniu kary kościelnej, lecz duchowny opuścił wyznaczone mu miejsce zamieszkania i poinformował o porzuceniu stanu kapłańskiego. Diecezja wyraża głębokie ubolewanie z powodu postawy duchownego. Jeśli ktoś posiada wiedzę, dotyczącą niewłaściwych czynów ks. Pawła M., jest proszony o kontakt ze Świdnicką Kurią Biskupią. Diecezja zapewnia pomoc duchową i psychologiczną ofiarom nadużyć seksualnych i ich bliskim, którą koordynuje delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży w diecezji świdnickiej (kontakt mailowy: delegat@diecezja.swidnica.pl).