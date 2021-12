Jedlina-Zdrój: Wspanialy Jubileusz Złotych Godów red.

W dniu 14 grudnia 2022r na zaproszenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój Leszka Orpla, do Urzędu Miasta przybyły małżeństwa świętujące Jubileusz Złotych Godów. Każdy jubileusz jest okazją do świętowania ale „Złote Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. W dowód uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny Burmistrz Miasta wraz Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Dorotą Żmudzińską , wręczył Jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną oraz mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich par, nie odbyła się wspólna, duża uroczystość. Burmistrz wręczył odznaczenia indywidualnie dla każdej z par. Mimo tego nie zabrakło szczerych życzeń, kwiatów i drobnych upominków. W uroczystości udział wzięło sześć par małżeńskich: 1. Halina i Józef BAGIŃSCY 2. Krystyna i Tadeusz BANASZKIEWICZ 3. Anita i Jan ZABOROWSCY 4. Regina i Jerzy SIARA 5. Danuta i Wiktor WOJTAS 6. Halina i Stanisław SŁONIEWSCY