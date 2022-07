Jest miejsce w gminie Walim, gdzie różne przedmioty, także auta, same toczą pod górę. Sprawdziliśmy, niesamowite wrażenie! Film

To kilkunastometrowy odcinek tuż obok Muzeum Sztolni Walimskich. Jadąc samochodem w stronę Rzeczki, skręcamy w prawo, wyraźnie w dół, do parkingu obok muzeum. Po przejechaniu kilku metrów możemy zatrzymać się, wrzucić „na luz”, a auto samo zacznie toczyć się do tyłu – pod górę.

– Tak jest. Sprawdzaliśmy to z synem – mówił nam mieszkaniec Walimia. Dodawał, że w miasteczku o niezwykłym zjawisku wie wiele osób. On o anomalii dowiedział się od bratanka pracującego w Muzeum Sztolni Walimskich

Jego syn długo nie chciał wierzyć, aż sam się przekonał. Podobnie jak my, kiedy wybraliśmy się zobaczyć to miejsce. Zobaczcie sami, auto naprawdę samo jedzie pod górę.

(PRZYPOMINAMY ARTYKUŁ, KTÓRY UKAZAŁ SIĘ KILKA LAT TEMU W PANORAMIE WAŁBRZYSKIEJ)