Jest takie miejsce w dzielnicy Podgórze. Nikt nie sprzątał tam chyba od lat! Paweł Gołębiowski

Zobaczcie na jakie „niespodzianki” można natknąć się przechodząc ścieżką pomiędzy ulicami Kaszubską i Niepodległości w wałbrzyskiej dzielnicy Podgórze. Co prawda w mieście trwają wiosenne porządki, organizowane są akcje, sadzone są drzewa,krzewy i kwiaty, sprzątane ulice, jeździ nimi nawet specjalny odkurzacz, ale...to tylko tzw. front. W niektóre zakamarki zaglądają chyba tylko, ci którzy śmiecą. W innych sprzątanie przypomina walkę z wiatrakami, bo mieszkańcy brudzą tam znowu błyskawicznie. W efekcie na uboczu zalegają śmieci i często – jak we wspomnianym przejściu pomiędzy ulicami na Podgórzu – trwa to od lat. Będziemy podpowiadali służbom odpowiedzialnym za czystość i porządek pokazując takie miejsca. Może część z nich uda się zlikwidować. Informujcie nas o nich – przyjedziemy i zrobimy zdjęcia.