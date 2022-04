Jest zbiórka dla druha Piotra Pastuszka z Wałbrzycha. Harcerz walczy z nowotworem

Zbiórka została założona, by zgromadzić pieniądze na szczegółowe badania, aby można było dostosować leczenie do choroby Piotra Pastuszka z Wałbrzycha. "Koszt takich badań to ok. 25 tysięcy złotych. Do tego dochodzą bardzo wysokie koszty leczenia. Do tego wizyty u specjalistów, dobra dieta. Tych potrzeb jest bardzo dużo. Dlatego pomóżmy wygrać wojnę, bo z małymi bitwami Piotr radzi sobie sam" - tłumaczą organizatorzy zbiórki.

Jak zaznaczają, druh hm. Piotr Pastuszek to wzorowy instruktor Hufca ZHP Wałbrzych, cudowny ojciec, oddany przyjaciel, człowiek o wielkim sercu i niepowtarzalnym poczuciu humoru.

"Jest autorytetem dla wielu młodych ludzi, którzy mają w nim oparcie. Zawsze wysłucha, doradzi, pomoże. Dziś to on potrzebuje naszej pomocy! Wykażmy się harcerską postawą i zróbmy wszystko, aby mu pomóc. Od blisko 40 lat on służył i pomagał innym. Teraz sam potrzebuje naszego wsparcia. Kto może niech pomoże, każda złotówka się liczy. Kto nie ma możliwości, nich udostępnia".