Jezioro Bielawskie cudowne także jesienią. Bajeczne krajobrazy i piękne łabędzie! [ZDJĘCIA] ADA

Jeśli lubicie przyjeżdżać nad Jezioro Bielawskie, to okolica uwiedzie Was także jesienią! Jeśli nie lubicie tłumów, a kochacie wodę i góry, musicie tu wpaść właśnie we wrześniu lub październiku. Znajdziecie ciszę, spokój, cudowne widoki i przepiękne łabędzie, które chętnie podchodzą blisko ludzi.