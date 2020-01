Jubileusz Sztolni Walimskich - mają już 25 lat! Będą Dni Otwarte

Sztolnie Walimskie obchodzą 25 lat, od uroczystego otwarcie obiektu (co miało miejsce 23 stycznia 1995). Sztolnie Walimskie, to jeden z niedokończonych podziemnych kompleksów „Riese” w Górach Sowich budowanych przez nazistowskie Niemcy w czasie drugiej wojny światowej. Z okazji rocznicy, w czwartek 23 stycznia 2020 roku, w ramach Dni Otwartych Sztolni Walimskich będzie można bezpłatnie zwiedzić podziemia, a także obejrzeć wystawę przygotowaną specjalnie na tę okazję.

Pierwsze prace porządkowe przy podziemiach były prowadzone od lata 1993 roku, a we wrześniu 1994 r. rozpoczęto przystosowanie podziemi do potrzeb turystycznych. Już po otwarciu obiektu pojawiły się kolejne pomysły na zagospodarowanie terenu, m.in. pojawił się most Baileya, a przy sztolni nr 1 wybudowano pawilon, którego otwarcie nastąpiło w listopadzie 1996 r. W przypadku Sztolni Walimskich należy pamiętać, że obiekt spełnia ważną rolę w edukacji historycznej dotyczącej holokaustu, ponieważ budowa „Riese”, to także miejsce pamięci pomordowanych więźniów i robotników przymusowych. Więcej na temat rocznicy, otwarcia podziemi i historii drugiej wojny światowej będzie można dowiedzieć się w ramach Dni Otwartych 23 stycznia br. Serdecznie zapraszamy!