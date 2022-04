Jutro Górnik Trans.eu Wałbrzych, starciem z AZS-em AGH, zaczyna walkę w play-off!

Już we wtorek, 19 kwietnia zacznie się faza play-off sezonu w Suzuki I Lidze koszykarzy. Górnik Trans.eu Wałbrzych, który zakończył rundę zasadniczą na pozycji wicelidera tabeli zmierzy się o gpdz. 19 z siódmym w stawce AZS-em AGH Kraków. To chyba dla wałbrzyszan korzystna sytuacja. W bieżącym sezonie pokonali ekipę z grodu Kraka gładko dwa razy. W październiku 2021 roku podopieczni trenera Łukasz Grudniewskiego wygrali na wyjeździe aż 94:61 i w styczniu 2022 roku pokonali na swoim boisku AZS AGH 90:75.

Teraz zespoły będą walczyły do trzech zwycięstw. Zaczną 19 i 20 kwietnia w Wałbrzychu. Później zagrają 23 i ewentualnie 24 kwietnia w Krakowie. Jeśli będzie potrzeba, to spotkanie decydujące o awansie do następnej rundy odbędzie się w Wałbrzychu 27 kwietnia.

Zobaczcie zdjęcia z meczu Górnika Trans.eu z zespołem AZS AGH w tym roku w Aqua Zdroju.