Jutro w Boguszowie-Gorcach bezpłatne badania mammograficzne

Szczególnie zachęcamy pacjentki z rocznika 1972/1971/1970..., które nie miały nigdy wykonywanych Bezpłatnych Badań Mammograficznych.

▶ Badania prowadzić będą medycy z NS ZOZ Diagnostyk s.c.

▶ Zapisy na badania pod numerem telefonu: 68 41 41 411 (od 8.00 do 16.00: pn.-pt. )

▶ lub online: https://diagnostyk.pl/, można również podejść bezpośrednio do mammobusu.

Po prostu przyjdź

Badanie można wykonać bez żadnego przygotowania. Najlepiej zgłosić się w dwuczęściowym ubraniu, tak, by łatwo można było rozebrać się do pasa. W tym dniu nie powinno się używać dezodorantu, talku, balsamu ani kremu w okolicy górnej połowy ciała.

Podczas badania pierś układana jest na małej podstawce i dociskana plastikową płytką od góry oraz z boku, co pozwala uzyskać dwa obrazy. Ucisk ten trwa zaledwie kilka sekund.

Dlaczego warto robić mammografię?

Mammografia może wykryć zmiany od 2 do 4 lat wcześniej, zanim staną się one jawne klinicznie. Naturalny przebieg raka sutka jest zwykle bardzo długi i dlatego uważa się, że rak piersi jest chorobą przewlekłą. Poczynając od pierwszej komórki, która uległa przemianie złośliwej, w większości przypadków guz osiąga średnicę 1 cm w ciągu 7 - 8 lat. Stała kontrola piersi daje ogromną szansę wykrycia wczesnych zmian i zastosowania leczenia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!