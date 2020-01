Już dzisiaj w Wałbrzychu wiekie koszykarskie derby regionu!

Już dzisiaj (środa, 22 stycznia) o godzinie 18 koszykarze I-ligowego Górnika Trans.eu Wałbrzych rozegrają na swoim boisku derbowy pojedynek z Zetkamą Doralem Nysą Kłodzko. Kibice wałbrzyszan z pewnością nie mogą juz doczekać się tego meczu. Derby zawsze rozbudzają wielkie emocje, a do tego Górnik Trans.eu w dwóch ostatnich kolejkach pauzował. Nasz zespół przez to z pozycji lidera przesunął się na czwarte miejsce w stawce. Nie ma się jednak czym przejmować - rozegrał mniej spotkań od konkurentów. Kiedy zacznie to nadrabiać prawdopodobnie będzie piął się w górę tabeli. Zacząć może już po dzisiejszym starciu. Górnik Trans.eu jest w nim bowiem zdecydowanym faworytem. Niedawny lider w pierwszej rundzie sezonu pokonał Zetkamę Doral Nysę na jej boisku 81:66.

Teraz zespół z Wałbrzycha będzie jeszcze mocniejszy, bo przed kilkunastoma dniami pozystał nowego, bardzo wartościowego zawodnika. To 22-letni Karol Kamiński (195 cm wzrostu), ktory bieżacy sezon rozpoczął w Treflu sopot, sespole z Energa Basket Ligi.