Już w niedzielę w Wałbrzychu Bieg Tropem Wilczym. Zobaczcie jak biegano tu przed rokiem!

Do dzisiaj, czyli do 1 marca trwają zapisy drogą elektroniczną do „Tropem Wilczym. Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. W Wałbrzychu, podobnie jak w całym kraju, kolejna edycja tej imprezy odbędzie się w niedzielę 5 marca. Bieg organizuje u nas Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park”.

Miejscem zawodów będzie Park im. Jana III Sobieskiego. Start uczestników zaplanowano na godz.12, dla dystansu głównego - 1963 m i dla dystansu dodatkowego - 5 km (z ul. Żwirki i Wigury, przy hali lekkoatletycznej w dzielnicy Nowe Miasto).

Kto chce wystartować w Biegu Tropem Wilczym powinien już zainteresować się zgłoszeniem do imprezy, limit uczestników określono bowiem na 500 osób.

Zapisać się do biegu można za pośrednictwem strony: datasport.pl

Zgłoszenia on-line, oraz opłata startowa, są przyjmowane do dnia 1.03.2023 roku. Kolejne zapisy przewidziano w dniu 4 i 5 marca 2023 roku w godzinach działania Biura Zawodów.