Już w sobotę, 12. Maraton Pieszy „Sudecka Żyleta". W Głuszycy będą chwilowe utrudnienia w ruchu! Paweł Gołębiowski

Już w najbliższą sobotę, 11 lutego w Głuszycy rozpocznie się 12. Maraton Pieszy „Sudecka Żyleta”. To jedno z najważniejszych tego typu wydarzeń w Polsce. Chętnych do pokonywania dystansu około 60 kilometrów z dużą ilością stromych podejść i zejść jednak nie brakuje. Obecnie drogą internetową zapisało się już do „Sudeckiej Żylety” ponad 500 osób.