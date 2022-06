Już za kilka dni w Boguszowie-Gorcach wielka impreza biegowa - 33. Sudecka 100. Zobaczcie zdjęcia z poprzedniej!

Już za kilka dni, w piątek, 24 czerwca , o godzinie 22 z rynku w Boguszowie-Gorcach na trasę 33. Sudeckiej 100 wyruszą setki biegaczy. Zjadą tu z całego kraju i z zagranicy. Najstarszy w Polsce nocny (i do tego górski) ultramaraton ma już bowiem wyrobioną renomę. Dla wielbicieli takich ekstremalnych zawodów jest wspaniałą próbą sił.. Wyruszają nocą na trasę prowadzącą głównie górskimi ścieżkami i bezdrożami w okolicach Boguszowa-Gorc. Do wyboru mają ultramaraton o długości 100 km, lub Nocny Maraton Górski z trasą 42 km.

Trasa Sudeckiej 100 przebiega przez

Mniszek, masyw Trójgarbu, masyw i szczyt Chełmca na stadion przy ul.

Kusocińskiego – metę Maratonu. Następnie podnóżem masywu Chełmca w kierunku masywu Dzikowca

i Lesistej Wielkiej. Tam kolejno przez szczyty: Dzikowiec, Lesistą Wielką, Wysoką do SKRÓTU 72 km we wsi

Grzędy Górne, gdzie Zawodnicy mogą zakończyć bieg, jeśli uznają, że trasa jest zbyt wymagająca lub

przekroczyli limit czasu (72 km w 14 godz.). Dystans 100 km biegnie dalej przez zalew w Grzędach i okolice

Dzikowca Małego do mety na stadionie przy ul. Kusocińskiego.