Kamil Długosz z Wałbrzycha walczy z nowotworem. Trzeba zebrać ponad 160 000 zł na leczenie. Rodzina prosi wałbrzyszan o 1 procent podatku

Zdecydowaliśmy się ponownie nagłośnić historię małego, dzielnego wałbrzyszanina, który walczy z nowotworem. Na internetowej stronie siepomaga.pl trwa druga zbiórka na leczenie chłopca i jego rehabilitację. Zebrano nieco ponad 22 000 zł. Brakuje jeszcze 162 000 zł. Chłopczyk leczony jest z Warszawie, rehabilitowany w domu.

- Codziennie. A jedna wizyta rehabilitanta to 100 zł. Zbieramy też na lek uzupełniający, nierefundowany. Koszt jednej dawki to 9 000 zł - wylicza dziadek chłopca.

Historię choroby Kamilka można śledzić na poświęconej mu stronie na facebooku oraz na stronie zweryfikowanej przez fundację siepomaga.pl

Mama małego wałbrzyszanina tak opisuje walkę o zdrowie syna.

"Kamil ma dopiero 10 lat. Jego dzieciństwo upływa w ścianach oddziału onkologicznego, ale on nie traci wiary, że pokona chorobę! My też w to wierzymy, dlatego każdego kolejnego dnia podejmujemy na nowo walkę i bardzo prosimy o pomoc! Kamil pilnie potrzebuje leku uzupełniającego chemioterapię! Niestety, nie jest refundowany… Nigdy nie będę w stanie zaakceptować choroby syna. Nigdy nie zrozumiem, dlaczego śmiertelne niebezpieczeństwo dopada tych najsłabszych i bezbronnych... pisze pani Agnieszka.