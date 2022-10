Kapeluszowe szaleństwo podczas Senioraliów w Mieroszowie!

Tegoroczne Senioralia w gminie Mieroszów przeszły już do historii. W miasteczku na pograniczu przez dwa dni (6 – 7 października) rządzili „Starszacy”. Zaczęli Spartakiadą Seniorów w obiekcie przy ul. Hożej. Dzień później uroczystości odbywały się w centrum miasta. Było oficjalne przekazanie kluczy do bram Mieroszowa, uroczysty Polonez, przemarsz kapeluszowy do Mieroszowskiego Centrum Kultury, konkursy na najciekawszy strój i kapelusz, a na zakończenie Wielki Bal Seniora. Zobaczcie zdjęcia z kapeluszowego szaleństwa!