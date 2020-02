Karaś i Rogucki ruszają w trasę. Początek w Wałbrzychu

Już w czwartek, 20 lutego o godz. 19 w wałbrzyskiej Starej Kopalni wystąpi tandem Karaś/Rogucki. To zupełnie nowa formacja. Kuba Karaś i Piotr Rogucki wywodzą się odpowiednio z zespołów The Dumplings i Coma. Niby spora różnica metryk i wrażliwości, ale to co robią jest bardzo interesujące. Artyści ruszają w trasę promującą mający ukazać się album. Karaś i Rogucki zaczynają w Wałbrzychu, a w lutym odwiedzą jeszcze Wrocław i Poznań.

Koncert w Starej Kopalni odbędzie się w Klubie Muzycznym Montownia, bilety dostępne na biletyna.pl.