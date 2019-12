Kawiarnia Sztygarówka ma certyfikat Stop-Plastik

Kawiarnia Sztygarówka z Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu dostała certyfikat Stop-Plastik. To początek kolejnego etapu prowadzonego w mieście programu. Wałbrzych bowiem jako pierwsze miasto w Polsce, osiem miesięcy temu wprowadził całkowity zakaz używania w instytucjach miejskich jednorazowych opakowań, naczyń i sztućców z plastiku. Teraz nasze miasto w zachęca do włączenia się do programu Stop-Plastik m.in. kawiarnie, restauracje oraz inne podmioty i zrezygnowania w swojej działalności z jednorazowego plastiku. Kto to zrobi powinien złożyć deklarację na stronie internetowej STOP-PLASTIK a otrzyma certyfikat udziału w programie i specjalne naklejki. – Różne imprezy będą organizowane tylko tam gdzie są naklejki – zapowiadają w urzędzie miejskim. Podkreślają, że liczą na to, że klienci także będą wybierali takie lokale.

Pierwszym uczestnikiem programu została Kawiarnia Sztygarówka za Starej Kopalni, ale deklarację złożyły już: firma NSK oraz przychodnia Piaskowa Góra.