Każdy może pomóc Adamowi w walce z ciężką chorobą!

Każdy może pomóc wałbrzyskiemu policjantowi w walce z ciężką chorobą. Drugi dzień trwa bowiem zbiórka pieniędzy na jego leczenie. Kolejny raz przyjaciele z znajomi ruszyli z pomocą wspaniałemu człowiekowi. – Adam Markowski ma 39 lat, jest cudownym mężem i ojcem 6-letniej Zuzi, jest naszym kolegą, przyjacielem, wspaniały policjant mający na koncie najwięcej upomnień, nie mandatów. Zawsze chętny do pomocy, wrażliwy i konsekwentny w podejmowaniu działań. Adam ma mnóstwo planów, celów do zrealizowania, ale niestety choroba postępuje i go wyniszcza. My, przyjaciele Adama zdecydowaliśmy się zwrócić do Was z prośbą o wsparcie, głównie finansowe. Jesteśmy blisko jego słabości i ze względu na Adama skromność, my prosimy o Waszą pomoc!!! - apelują na stronie internetowej, gdzie prowadzona jest zbiórka. Podkreślają, że Adam zmuszony był sprzedać już praktycznie wszystko co posiadał by móc walczyć. – Na dalszą walkę potrzebujemy Waszej pomocy - czytamy.

Sytuacja jest bardzo trudna! Adam choruje od wielu lat…Złe diagnozy, doprowadziły do opóźnienia w wykryciu nowotworu jelita grubego, chorobę wykryto we wrześniu 2019roku. Na tą chwilę sytuacja jest bardzo poważna, ponieważ rak rozprzestrzenia się po organizmie, przeżuty na węzły chłonne, wątrobę (guz 15cm i wiele mniejszych), talerze kości biodrowych, co uniemożliwia poruszanie się.

Adam w ostatnim czasie przeszedł operację, w związku z brakiem wypróżnień wyłoniono stomię jelitową, co jest kolejnym obciążeniem dla naszego przyjaciela.

Obecnie Adam przyjmuje chemię, ze względu na słaby stan zdrowia nie można podjąć dalszych działań. Jeżeli nowotwór nie będzie się rozrastał i siał przerzutów będzie można myśleć o innych dodatkowych formach leczenia.

– Nasz serdeczny przyjaciel jest pacjentem hospicjum przy ul. Broniewskiego w Wałbrzychu, obecnie przyjmuje tabletki, plastry z morfiną, chemię i wszystko co lekarze każą, jest posłusznym pacjentem – zapewniają inicjatorzy zbiórki.

Na co zostaną przeznaczone uzbierane fundusze? Przede wszystkim na leki, środki higieniczne, środki czystości, w związku ze stomią wymagane są worki na wymianę, antyklej aby worek odkleić i drugą skórę żeby przykleić, a żeby to powodowało mniejsze podrażnienia skóry. Ponadto rehabilitacja, transport do szpitala, opiekę, utrzymywanie specjalistycznej diety. Żona Adama musi pracować, żeby utrzymać rodzinę, obecnie na Jej głowie zostaje opieka nad małoletnią Zuzią, każdą wolną chwilę spędza oczywiści z mężem i poświęca się w 100 procentach zapewniając swoje wsparcie i opiekę. Niestety bywa tak, że Adam pozostaje sam w domu a wtedy wymaga opieki osoby trzeciej, za którą należy zapłacić. Wydatków jest mnóstwo, opisane to tylko maleńka część ale najważniejsza. Zbiórka prowadzona jest poprzez serwis pomagamy.pl: https://pomagam.plpomoc_adamowi?fbclid=IwAR0p86vj2B6cd4zWTh1a_2E2zvSN8gi9a0rchcgotCTDooWNnBzdPxw9jaQ

FLESZ: Masowo kupujemy mieszkania.