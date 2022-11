Kiedy byliście na Dzikowcu w Boguszowie-Gorcach? Zobaczcie jak tam teraz jest!

Na Dzikowcu nie tylko sporty zimowe

Śniegu jest obecnie jeszcze zdecydowanie za mało, żeby myśleć o uprawianiu na Dzikowcu sportów zimowych. Można zatem np. wejść na znajdującą się na szczycie wieżę widokową o wysokości 20 metrów (wstęp jest bezpłatny), czy powędrować kilkoma szlakami spacerowymi. Są też na Dzikowcu szlaki MTB, w tym do downhillu.

Jest tu też gdzie zjeść, i to nieźle. Baza gastronomiczna to: Restauracja Dzikowiec, Sudety Camp Dzikowiec i Chatka Vladka.