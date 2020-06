Kiedy byliście ostatnio w parku na Piaskowej Górze? [ZDJĘCIA]

Zaczęło się lato, ale pogoda na Dolnym Śląsku marna. Zimno, ciągle pada. Chciałoby się wyjść z domu, z powodu pandemii raczej w odludne miejsce np. do lasu, jednak właśnie ze względu na pogodę może się okazać, że nie jest to najlepszy pomysł. Niezłym rozwiązaniem może być zatem spacer w parku, gdzieś blisko domu. Mieszkańcy Piaskowej Góry, drugiego co do wielkości osiedla w Wałbrzychu mają „pod nosem" Park Miejski ze Skwerem Sybiraków, u zbiegu ul. Wrocławskiej i Głównej. Zajrzeliśmy tam. Spokój, cisza i zieleń. Zobaczcie.

