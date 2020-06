Kiedyś był tam szpital. Budynki na Gaju od kilkunastu lat stoją puste

Wygląda na to, że budynki po szpitalu w wałbrzyskiej dzielnicy Gaj mogą stać opuszczone aż runą. Nie ma bowiem pomysłu (i środków) na zagospodarowanie ich i nie ma chętnych do kupienia ogromnego, starego obiektu. Szpital został bowiem wybudowany w 1895 roku. Po II wojnie światowej przez kilka lat był lazaretem Armii Czerwonej. Później został przekształcony na szpital ginekologiczno-położniczy. W 1979 placówka była już Specjalistycznym Zespołem Opieki nad Matką i Dzieckiem. Liczba rodzących się dzieci jednak spadała i szpital zaczął podupadać. W końcu Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o jego likwidacji i na początku XXI wieku obiekt opustoszał. Podejmowano już kilka razy próby sprzedania go (ostatnio chyba w 2018 roku) ale bez skutku. Obiekt niszczeje, ale zanim runie może potrwać, bo to solidna XIX wieczna budowla. Jest niby pilnowany, jednak wobec tego, że znaczna część ogrodzenia bardzo dużego terenu przestała właściwie istnieć, dostanie się tam niepowołanych gości jest proste.

