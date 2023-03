Kiedyś to Wałbrzych był zielony! Centrum miasta na początku XX w. tonęło w zieleni - zobacz zdjęcia

Wałbrzych jest bardzo zielonym miastem współcześnie

W ostatnich latach cyklicznie dowiadujemy się o tym, że nasze miasto jest w polskiej czołówce dziesięciu miast powiatowych z dużą ilością zieleni, czy to tej naturalnej - leśnej - czy też w postaci parków, skwerów i zieleńców zasadzonych dla odpoczynku i rekreacji mieszkańców.

Każdego roku nowe drzewa są dosadzane, do tego od wiosny do późnej jesieni główne arterie miejskie ozdabiane są donicami z barwnymi nasadzeniami. Kwiaty zdobią też parki oraz skwery.

Tego w Wałbrzychu już nie ma. Niepowtarzalne relikty historii!