Kiermasz chryzantem i zniczy pod Biedronką na Piaskowej Górze w Wałbrzychu. Wystawcy zjeżdżają tu nawet z Poznania!

Kiermasz chryzantem i zniczy przed Biedronką w Wałbrzychu

Na kiermaszu kwiatów przed Biedronką w Wałbrzychu jest mnóstwo chryzantem w cenie od 10 do 40 zł. Znicze kupicie już od kilku złotych. Ceny są konkurencyjne do tych w markecie. A ten kiermasz kwiatów to już tradycja w Wałbrzychu.

- Przyjeżdżamy tu z Wielkopolski od 50 lat! - mówi nam pani Aleksandra. - No, ja od kilkunastu, ale wcześniej jeździła tu moja babcia, a później rodzice. Jesteśmy producentami chryzantem. Mamy do sprzedania 2000 kwiatów - dodaje pani Ola.

Jak mówi tegoroczne ceny są wyższe o kilka złotych od ubiegłorocznych.