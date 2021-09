Kierowca z Wałbrzycha ledwie trzymał się na nogach. Uszkodził komuś samochód, bo chciał tylko ominąć auto

- Do tego zdarzenia doszło we wtorek wieczorem, po godzinie 21:00. Sprawca najpierw doprowadził do zdarzenia drogowego na ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu, a kiedy rogatki przejazdu kolejowego się podniosły, uciekł. W wyniku realizacji zebranych w sprawie informacji policjanci z I komisariatu pojechali na ul. Przyjaciół Żołnierza, gdzie zastali sprawcę kolizji oraz prowadzony wcześniej przez niego uszkodzony samochód osobowy - opowiada podkom. Marcin Świeży z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Kierowca miał blisko 2,10 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali 39-latkowi elektronicznie prawo jazdy kat. A, B i C. Za przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości i doprowadzenie do kolizji drogowej czeka go sprawa sądowa. Grożą mu 2 lata więzienia i dożywotni zakaz kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna.