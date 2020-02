Kierowcy w Wałbrzychu zapomnieli, jak się jeździ zimą? 9 stłuczek w 3 godziny...

Bardzo groźna sytuacja miała miejsce na ulicy Andersa w Wałbrzychu, gdzie 59-letni kierowca potrącił na przejściu dla pieszych kobietę i mężczyznę. Oboje trafili do szpitala. Kierowcy zatrzymano prawo jazdy , a sprawa zostanie skierowana do sądu. Z autobusem zderzył się natomiast 31-letnie kierowca, który nie dostosował prędkości do warunków na drodze.

- W większości tych sytuacji kierowcy nie dostosowali prędkości do warunków panujących na drogach i skończyło się kolizją. Najniższy mandat to 220 zł, najwyższy 300 zł i 6 punktów karnych - wylicza Agnieszka Głowacka z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

- Warunki na drogach nie są najlepsze, apelujemy więc do Państwa o ostrożność. I to zarówno do pieszych, którzy powinni wziąć pod uwagę, że droga hamowania pojazdu jest dłuższa niż na suchej nawierzchni, jak i do kierowców. Śnieg wciąż może przelotnie padać i utrudniać na jazdę - zaznaczają policjanci.