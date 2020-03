Kilkadziesiąt osób pomaga w akcji pomocy zakupowej zorganizowanej przez MOPS

Kilka osób z Rady Wspólnoty Samorządowej dzielnic Biały Kamień i Konradów w Wałbrzychu codziennie robi zakupy seniorom, którzy nie mogą podczas epidemii koronawirusa wychodzić z domu. – Nie chodzimy wszyscy. Po tym jak otrzymujemy zgłoszenie, że trzeba komuś pomóc, idą przeważnie dwie osoby – mówi Ryszard Nowak, przewodniczący RWS i jednocześnie wałbrzyski radny. Dodaje, że w akcji bierze udział czworo wolonatriuszy i on. Idą do seniorów, a później z siatkami wędrują do sklepów, aptek w dzielnicy.

Wspólnota włączyła się bowiem w akcję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. – Po kilku dniach z tej pomocy zakupowej korzystało już ponad 30 osób, a naszych pracowników wspierało 36 wolontariuszy – mówi Magdalena Stefańska, dyrektor wałbrzyskiego MOPS. Wymienia, że wolontariuszami byli między innymi: harcerze, pani senator z Wałbrzycha, pięcioro radnych, przedstawiciele Fundacji Rozwoju Ekomonii Społecznej, koszykarze Górnika Trans.eu, muzycy z zespołu Trzeci Wymiar i prywatne osoby. – Nie bierzemy od seniorów żadnych kart, numerów kont, pinów. Każdy dostaje identyfikator i na tej podstawie można go zweryfikować – mówi Magdalena Stefańska.