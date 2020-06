Kino Zdrowie celebruje sztukę dokumentu na platformie MOJEeKINO.PL!

Kochacie kino dokumentalne, a nie zdążyliście obejrzeć wszystkich świetnych filmów w ostatnich latach na festiwalu Millennium Docs Against Gravity? Lubicie filmy tego dystrybutora, a nie zawsze trafiają one do szerokiej dystrybucji kinowej? Kino z Sokołowska ma dla Was coś specjalnego!

W piątej 12 czerwca zaczęła się niezwykła tygodniowa podróż z najlepszymi dokumentami z festiwalu MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY! Zajrzyjcie do wirtualnych sal KINOTEATRU ZDROWIE na platformie MOJEeKINO.PL: https://mojeekino.pl/show/kino-zdrowie-sokolowsko Bilety w 15 zł będą dostępne w dniu rozpoczęcia seansu. Każdy bilet to nie tylko przepustka do świata niepowtarzalnych doświadczeń, wzruszeń i refleksji, ale też ogromne wsparcie dla kina młodości Krzysztofa Kieślowskiego! W PROGRAMIE: 12.06, piątek; godz. 20:00 „Maya / Matangi / M.I.A” – film otwarcia~! 13.06, sobota; godz. 20:00 „Zniknięcie mojej matki” Niezwykle osobisty film o relacji syna i matki, ale również o potędze obrazu. Włoska modelka i feministka Benedetta Barzini ma dziś ponad 75 lat i obecnie wykłada w duchu radykalnego antykapitalizmu na NABA, Nowej Akademii Sztuk Pięknych w Mediolanie. 14.06, niedziela; godz. 20:00 „Co zrobisz, gdy świat stanie w ogniu?” Film ukazuje codzienne życie Afroamerykanów, którzy po serii zabójstw na tle rasowym w 2017 roku wyszli na ulice Nowego Orleanu, żeby zaprotestować przeciwko rasizmowi i rozpocząć walkę o godność i sprawiedliwość. 15.06, poniedziałek; godz. 20:00 „Lo i stało się. Zaduma nad światem w sieci” Podróż przez Internet, sztuczną inteligencję, robotykę oraz sposób, w jaki wpływają na nasze życia. Film mistrza kina Wernera Herzoga. 16.06, wtorek; godz. 20:00 „Ave Satan?” Chcąc walczyć o pluralizm religijny grupa Amerykanów zakłada Świątynię Szatana. Ruch niespodziewanie zyskuje popularność. 17.06, środa; godz. 20:00 „Sojalizm” Ukazując proces przemysłowej produkcji wieprzowiny, począwszy od Chin po Brazylię, Stany Zjednoczone i Mozambik, film uświadamia, jak ogromna koncentracja władzy znajduje się w rękach zachodnich i chińskich firm, które potrafią dziś sterować światową konsumpcją. 18.06, czwartek; godz. 20:00 „Kochankowie i dyktator” Dokument o aktorce i reżyserze z Korei Południowej, którzy zostali porwani, by zostać osobistymi filmowcami północnokoreańskiego dyktatora, Kim Dzong Ila. Zapraszamy na: https://mojeekino.pl/show/kino-zdrowie-sokolowsko i na FB Kinoteatru Zdrowie Sokołowsko: - https://www.facebook.com/events/269927387410849/ Ile można zarobić za bycie w komisji wyborczej? Wideo