Kliknęli o jeden raz za dużo. Wałbrzyszanka straciła ponad 8 tys. zł, świdniczanin 180 tys. zł! Oboje dali się wciągnąć w intrygę oszustów

Wałbrzyszanka zaalarmowała policję kilka dni temu. Chciała sprzedać wystawiony na aukcji plecak. Od „zainteresowanej” kupnem osoby otrzymała link, kliknęła w niego i tym samym podała oszustom pełne dane podczas logowania się do spreparowanej strony internetowej banku, myśląc że w ten sposób finalizuje transakcję. Oszuści ukradli jej ponad 8,5 tys. zł.

W podobny sposób został oszukany 90-latek ze Świdnicy. Mężczyzna dostał propozycję odzyskania zainwestowanych w przeszłości pieniędzy, skorzystał z oferty i zainstalował program do zdalnej obsługi pulpitu. W rezultacie oszuści ogołocili go z oszczędności życia. Stracił ponad 180 tys. zł.

- Do świdnickich policjantów zgłosił się 90-letni mieszkaniec powiatu, który został oszukany. Jak wynikało z jego relacji, w ubiegłym tygodniu zadzwonił do niego nieznany mu mężczyzna i powiedział, że może odzyskać zainwestowane w przeszłości pieniądze. 90-latek przypomniał sobie, że kilka lat wcześniej zainwestował kilkaset dolarów. Rozmówca powiedział mu, że dzwoni właśnie w sprawie tych pieniędzy. Według jego relacji odsetki od tej kwoty urosły do sumy 45 tysięcy dolarów i szkoda, żeby środki przepadły - opowiadają policjanci ze Świdnicy.