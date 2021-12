Kobieta wjechała autem pod ciągnik w Głuszycy. Mężczyzna zasłabł za kierownicą, a auto spadło z mostu do rzeki w Zagórzu Śląskim

Przedświąteczna gonitwa, zmęczenie, roztargnienie przyczyniły się wczoraj do dwóch poważnych wypadków w powiecie wałbrzyskim. Najpierw kobieta kierująca autem dostawczym nie zauważyła ciągnika i uderzyła w niego wyjeżdżając z drogi podporządkowanej.

Do tego zdarzenia doszło na ul. Grunwaldzkiej w Głuszycy. - Przed godziną 13:00, w wyniku nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu przy włączaniu się do ruchu, mieszkanka Głuszycy samochodem dostawczym wjechała wprost pod jadący główną drogą ciągnik samochodowy kierowany przez mieszkańca Strzelec. Na szczęście kobieta doznała jedynie niegroźnych obrażeń ciała. Za popełnione wykroczenie ukarana została mandatem karnym w kwocie 500 złotych. Do zakończenia przez policjantów czynności na miejscu zdarzenia na trasie Kłodzko – Wałbrzych panowały utrudnienia. Oboje kierujący byli trzeźwi - mówi Marcin Świeży z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Drugie, znacznie bardziej poważne zdarzenie, miało miejsce ok. godz. 23.00. Kierowca samochodu osobowego najprawdopodobniej zasłabł za kierownicą, a jego auto spadło z mostu do rzeki.