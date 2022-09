Kocięta i koty z wałbrzyskiego schroniska chcą spędzić jesień w nowym domu! Zobacz zdjęcia mruczków do adopcji!

- Kto chce uratować cudownego kociaka? Znajdziecie tu koty młode i stare, w różnych kolorach i rozmiarach, ze schorzeniami i zdrowe. Każdy z nich szuka kochającego i wyrozumiałego domu do końca ich dni. Czy jesteś gotowy na adopcję kociaka od nas? - pytają przedstawiciele Schroniska dla Zwierząt Bezdomnych w Wałbrzychu.

Kot w domu to mnóstwo ciepła od małego futrzaka, mruczenia, ale też nowe obowiązki.

Poza starszymi kotami schronisko ma też do oddania bardzo młode kocięta. Kociaki czekają na nowe domy, do adopcji od początku września jest Lila, Lusia, Maja, Megan i Filuś. Jeśli któryś z kotów chwycił Cię za serce, dzwoń do schroniska, by dowiedzieć się więcej na temat każdego z kociaków. Tel. 510 084 734.