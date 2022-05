Kolejna porażka Górnika z Sokołem i koniec marzeń o awansie do ekstraklasy! Paweł Gołębiowski

Koszykarze Górnika Trans.eu Wałbrzych przegrali 86:94 kolejny mecz na swoim boisku z Rawlplug Sokołem Łańcut. Było to czwarte starcie tych zespołów w finale play-off Suzuki I Ligi i to ekipa z Łańcuta z bilansem 3:1 wywalczyła awans do Energa Basket Ligi. Górnik zakończył sezon i może za rok próbować walki o ekstraklasę. Wałbrzyszanie przegrywali od początku do końca spotkania. Byli po prostu tego dnia słabsi. Do odmienienia losów pojedynku nie wystarczył wspaniały doping kibiców, którzy szczelnie wypełnili halę Aqua Zdroju. Górnik Trans.eu Wałbrzych – Rawlplug Sokół Łańcut 86:94 (18:27, 27:23, 23:23, 18:21) Górnik Trans.eu Wałbrzych: Jakóbczyk 29, Niedźwiedzki 19, Dymała 13, Malesa 12, Ratajczak 6, Durski 4, Zywert 3, Cechniak 0, Kruszczyński 0.