Kolejne dwa potrącenia w Wałbrzychu! Za kierownicą 78-latek i 74-latek. Obu zabrano prawo jazdy...

Do pierwszego potrącenia doszło wczoraj przed południem. 74-letni wałbrzyszanin na ul. Broniewskiego w Wałbrzychu nie udzielił pierwszeństwa dziewczynce przechodzącej przez przejście dla pieszych i potrącił ją prowadzonym przez siebie samochodem. 11-latka ze złamaną nogą trafiła do szpitala.

Do drugiego wypadku doszło przed godziną 15:00 na ulicy Wańkowicza w Wałbrzychu. 78-latek stracił panowanie nad samochodem, wjechał nim na chodnik, gdzie stała 29-latka. Potrącił młodą kobietę, a następnie uderzył autem w zaparkowane tam auto. Policjanci obu kierowcom zabrali prawa jazdy aż do czasu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn tych zdarzeń. Obaj mężczyźni byli trzeźwi.

W ciągu kilku ostatnich dni w Wałbrzychu potrąconych zostało sześć osób. Do dwóch wypadków z udziałem pieszych doszło w piątek. Na przejściu dla pieszych na Nowym Mieście samochód potrącił dwie nastolatki, które trafiły do szpitala. Drugie potrącenie miało miejsce na Piaskowej Górze także na przejściu dla pieszych. Do szpitala trafiła 24-latka i 26-latek...