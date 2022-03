Kolejny autokar zrozpaczonych matek z dziećmi przyjechał do hotelu Maria w Wałbrzychu. Następne w drodze. Wiemy, co jest teraz potrzebne Adrianna Szurman

Kolejny autokar zrozpaczonych matek z dziećmi przyjechał do hotelu Maria w Wałbrzychu. Następne w drodze. Oto, jaka pomoc jest im teraz potrzebna Dariusz Gdesz

Wczoraj do hotelu Maria w Wałbrzychu przyjechał autobus z 40 matkami i dziećmi uciekającymi przed wojną w Ukrainie. Dziś kolejny z 30 osobami na pokładzie. Następny już jest w drodze. Miał przyjechać też kolejny z 50 niepełnosprawnymi dziećmi, ale po tym jak inny autobus został ostrzelany, transport z maluchami się nie pojawił. Nie wiadomo, co się z nim stało i gdzie są dzieci. O tym, co jest potrzebne najbardziej w tej chwili, mówi nam Dorota Barańska, która przyjęła już 150 osób.