Kolorowe lata 80. i 90. w Wałbrzychu. Tak wyglądało miasto 30 i 40 lat temu. Te zdjęcia musicie zobaczyć! Poznajecie? red.

Wałbrzych w latach 80. i 90. To czas młodości dzisiejszych 40 i 50-latków. Miasto zupełnie inne niż dzisiaj. Te zdjęcia po prostu musicie zobaczyć. Cofamy się w nie aż tak odlegle czasy. Wielu z nas dość dobrze je pamięta. Zobaczcie koniecznie, jak wyglądał Wałbrzych i jego mieszkańcy w latach 1980-1990 Co nosiliśmy, gdzie bywaliśmy. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć! To ciekawa podróż w czasie