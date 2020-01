Komu pomógł Urząd Pracy w Wałbrzychu w załatwieniu pieniędzy podczas pracy za granicą?

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego to nic innego, jak ustawowa pomoc dla osób wykonujących pracę za granicą, przed utratą ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego. Dzięki temu Dolnoślązacy pracujący na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii mają zapewnioną ochronę socjalną i mogą skorzystać ze świadczeń obowiązujących w danym kraju.

– To są bardzo różne świadczenia. Dotyczą przede wszystkim ustalenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych po zatrudnieniu w państwach członkowskich Unii Europejskiej, czy też dokumenty potrzebne do uzyskania świadczenia rodzinnego na dzieci, które mogą otrzymywać rodzice. Możliwe jest również przenoszenie uprawnień z innego kraju do Polski – tzw. transfer zasiłków. Wszystkich takich spraw rozpatrujemy od ponad 1,2 do 1,9 tysiąca miesięcznie. To żmudna praca 12-osobowego zespołu, który z Wałbrzycha zapewnia taką formę wsparcia wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Dolnego Śląska – mówi Iwona Stach-Janyst, wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, której podlega wydział.