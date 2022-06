Komunikacja miejska w Wałbrzychu: Zmiany w długi czerwcowy weekend i rewolucja w wakacje!

Autobusy w długi czerwcowy weekend

Nadchodzi duża zmiana w wałbrzyskiej komunikacji miejskiej związana z przejściem na tryb wakacyjny, nim to jednak nastąpi, to czeka nas długi czerwcowy weekend. Z nim również związane są zmiany dotyczące kursowania wałbrzyskiej komunikacji miejskiej. Jak będą kursować one w najbliższych dniach?