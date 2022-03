Koniec zimy nie oznacza końca sezonu na morsowanie! Wałbrzyskie morsy znowu w akcji! To dobry moment, by zacząć kąpiele w zimnej wodzie ADA

Koniec zimy nie oznacza końca sezonu na morsowanie! Wałbrzyskie morsy znowu w akcji! To dobry moment, by zacząć kąpiele w zimnej wodzie Wałbrzyskie Morsy i Okolice Zobacz galerię (16 zdjęć)

Wiosna to dla morsów koniec zimowych przygód z kąpielami w zimnej wodzie. Czysto teoretycznie, bo dla wałbrzyskich nie jest żadną przeszkodą, by zamoczyć ciało w zimnym stawie. Dowodem są te zdjęcia, na których wałbrzyszanie witają wiosnę! To też świetny moment dla tych osób, które chciałyby sprawdzić, czy taka rozrywka to coś dla nich. Woda jest nadal zimna, ale warunki dużo lepsze od "klasycznych", zimowych. Jeśli chcecie spróbować zadzwońcie pod jeden z poniższych numerów telefonu: Karczma Góralska-Dziećmorowice: Szmigiel Mariusz (606 272 647), Zalew-Stare Bogaczowice: Świteńki Rodryg (666 211 255).