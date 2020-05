Konkurs w szkole nr 2 wyrazem wdzięczności dla służb medycznych

Nowy utwór SILENTlive z Wałbrzycha. Grający rzecznik policji i jego zespół przeciw nienawiści

Wojna poprzez słowa. „Żołnierze” to czwarty singiel zespołu SILENTlive z Wałbrzycha z drugiego albumu „Czarny Żółty Biały”. Jak informują muzycy, Singiel „Żołnierze” to po prostu historia ludzi, nas samych. - Mowa w nim o wojnie, ale nie w tym dosłownym znaczeniu. To wojna na sło...