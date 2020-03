Koronawirus. Akcja w Boguszowie-Gorcach. Wiemy, dlaczego medycy przyjechali w kombinezonach

Internet obiegły dziś zdjęcia służb medycznych w Boguszowie-Gorcach, na których ratownicy w strojach ochronnych zabierają z ulicy starszego pana. - Zabierali go z ulicy! Co się dzieje, czy to osoba chora??? - pytają nas zdenerwowani Czytelnicy. Sprawdzamy i wyjaśniamy.

Pogotowie Ratunkowe z Wałbrzych zostało wezwane do starszego pana na ulicy Słowackiego w Boguszowie-Gorcach ze względu na chorobę (inną niż koronawirus). Na miejscu okazało się jednak, ze pacjent miał kontakt z osobą z Niemiec, dlatego załoga karetek musiała włożyć stroje ochronne i zachować wszelkie procedury ostrożności. Ponieważ pacjent był ciężki, trzeba było wezwać na pomoc również drugi zespół pogotowia. Ci medycy również włożyli stroje ochronne. Pacjent został przewieziony na oddział infekcyjny szpitala przy ulicy Batorego w Wałbrzychu. zobacz galerię (5 zdjęć) Koronawirus. Akcja w Boguszowie-Gorcach. Wiemy, dlaczego med... zobacz galerię (5 zdjęć) FLESZ: Epidemia koronawirusa. Czasowa kwarantanna w całej Polsce. Wideo