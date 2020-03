Koronawirus. Faurecia szyje maseczki dla personelu szpitala

Faurecia szyje maseczki dla personelu szpitala

50 000 sztuk – tyle maseczek planuje wyprodukować do końca tygodnia wałbrzyska fabryka Faurecii. Część zostanie bezpłatnie przekazana dla personelu medycznego szpitala w Świdnicy, pozostałe sztuki trafią do innych firm lub organizacji, które zgłaszają ich deficyt. Tym samym, jedna z największych firm motoryzacyjnych na świecie dołączyła do przedsiębiorstw, które czynnie wspierają walkę z epidemią koronawirusa.

W związku z panującym zagrożeniem epidemicznym w Polsce, Faurecia postanowiła działać i wspomóc Szpital Latawiec w Świdnicy. Szwaczki z fabryki Faurecia Wałbrzych S.A. od jutra rozpoczną szycie maseczek ochronnych dla personelu medycznego.

– Jako jeden z największych pracodawców w regionie, czujemy się odpowiedzialni za to, by włączyć się w działania mające na celu wsparcie funkcjonowania lokalnych służb medycznych w tej nadzwyczajnej sytuacji. Jeżeli nasza fabryka może pomóc w zagwarantowaniu zaopatrzenia personelu medycznego w maseczki, to chcemy tę pomoc zapewnić. Szpital w Świdnicy może liczyć na nasze pełne zaangażowanie – mówi Marcin Mazur, Dyrektor Zakładu Akcesoriów Faurecia Wałbrzych S.A.