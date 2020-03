Koronawirus paraliżuje sądy w Świdnicy, Legnicy, Jeleniej Górze. Ważą się losy sądu w Wałbrzychu

Sąd Okręgowy w Świdnicy odwołuje wszystkie rozprawy i posiedzenia planowane od 13 do 31 marca! Prezes sądu zarządził jednocześnie, by wyznaczyć nowe terminy rozpraw. Jednocześnie zaznaczył, że odbywać się będą jedynie sprawy zagrożone przedawnieniem, o tymczasowy areszt i jego przedłużenie oraz inne, uznane przez sędziego referenta za pilne. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że podobne obostrzenia objęły już także Sąd Okręgowy w Legnicy, Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, a także Sąd Rejonowy w Świdnicy. Ważą się losy Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, który na razie pracuje normalnie. Do tematu wrócimy. W galerii zdjęć pismo podpisane przez prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy, Arkadiusza Rodziewicza adresowane do przewodniczących wydziałów. Z naszych informacji, choć są one nieoficjalne, wynika że prawdopodobnie podobne regulacje zostaną wprowadzone także w innych sądach i to nie tylko na Dolnym Śląsku.

