Koronawirus w Wałbrzychu? Mieszkaniec wrócił z Chin z podejrzeniem koronawirusa. Jest w izoltace

- Pacjent trafił do nas 4 lutego. Sam wezwał karetkę. Wysłaliśmy do Warszawy próbki do badań, pobrane od tego pacjenta, czekamy teraz na wyniki. I tak naprawdę dopóki nie przyjdą, nie będziemy wiedzieć, czy pacjent jest chory czy nie - mówi Kamila Olechnowicz ze szpitala w Wałbrzychu. I dodaje, że w szpitalu zachowane są wszelkie procedury. Wyniki mają się pojawić w ciągu 48 godzin od dostarczenia ich do badań.

Najprawdopodobniej więc jutro (piątek) będzie wiadomo coś więcej o stanie zdrowia wałbrzyszanina. Do tego czasu pacjent będzie izololowany od pozostałych. Na razie nie wiadomo, z kim się kontaktował po powrocie.

- Jeśli okaże się, że trzeba będzie przyjąć więcej pacjentów, to jesteśmy na to przygotowani - zaznaczają w szpitalu.