Koronawirus Wałbrzych. 333 osoby pod okiem sanepidu, zakażenie w Świebodzicach, co w regionie i na Dolnym Śląsku?

Przyznanie rent pod znakiem zapytania?

Koronawirus w Polsce spowodował, że ZUS odwołał badania prowadzone przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie. Nie będą się one odbywać przynajmniej do 27 marca. To oznacza, że problemy mogą mieć osoby otrzymujące lub chcące uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz c...