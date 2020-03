Koronawirus Wałbrzych. Mężczyzna, który zmarł, był dyrektorem dużej spółki. Blady strach padł na mieszkańców

57-latek, który został zakażony koronawirusem i zmarł w wałbrzyskim szpitalu, to mieszkaniec Szczawna-Zdroju. Był dyrektorem finansowym dużej spółki w regionie wałbrzyskim. Wszyscy pracownicy, z którymi miał kontakt, zostali objęci kwarantanną domową. Mężczyzna narzekał na zdrowie od dłuższego czasu. Od blisko dwóch tygodni był na zwolnieniu lekarskim.

- Niestety w oddziale zakaźnym wałbrzyskiego szpitala zmarła osoba zarażona koronawirusem. Pacjent obciążony był schorzeniami płucnymi oraz sercowymi. ale nie wymagał respiratoroterapii. Jeśli taka terapia będzie potrzebna wśród naszych pacjentów, to jesteśmy na nią przygotowani. Wszyscy, którzy mieli kontakt z pacjentem poddani zostali kwarantannie domowej - zaznacza prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

Mieszkańcy są jednak przerażeni sytuacją. - Wczoraj się dowiedzieliśmy, że jest pierwszy pacjent z koronawirusem w Wałbrzychu, że to mieszkaniec uzdrowiska, a dzisiaj że nie żyje. Z kim miał kontakt przez te wszystkie dni, zanim trafił do szpitala, gdzie robił zakupy, czy chodził do kościoła? - pytają zdenerwowani. Już wiedzą, że to mieszkaniec ulicy Sienkiewicza, bo do mieszkańców dzwonił sanepid.